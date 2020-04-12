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Putin, Trump ve Kral Selman ile petrol kısıtlamasını görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile petrol üretim kısıtlamasını görüştü.

12.04.2020 22:56 | Son Güncelleme: 12.04.2020 22:56
Putin, Trump ve Kral Selman ile petrol kısıtlamasını görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile petrol üretim kısıtlamasını görüştü.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Trump ve Kral Selman ile üçlü telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
Açıklamada, "Liderler, küresel piyasayı istikrara kavuşturmak ve dünya ekonomisinin bir bütün olarak sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin petrol üretimini kademeli bir şekilde gönüllü olarak sınırlaması konusunda vardığı anlaşmayı destekledi. Bu anlaşma yürürlüğe giriyor." ifadesi kullanıldı.
Putin ve Trump'ın ayrı bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, her iki liderin petrol piyasası konusunda görüş alışverişinde bulunduğu ve petrol üretim kısıtlamasına önem verdikleri kaydedildi.
Açıklamada, görüşmede stratejik güvenliğin sağlanmasıyla ilgili güncel konuların da ele alındığı vurgulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Vladimir Putin, Donald Trump, Kral Selman, Güncel
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