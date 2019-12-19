Haberler » Dünya » Putin Türkiye'den Moskova'ya heyet gelecek - Haberler

Putin Türkiye'den Moskova'ya heyet gelecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl düzenlenen 'Yıllık Büyük Basın Toplantısı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

19.12.2019 21:39 | Son Güncelleme: 19.12.2019 21:39 Putin Türkiye'den Moskova'ya heyet gelecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl düzenlenen 'Yıllık Büyük Basın Toplantısı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Putin, Libya krizine ilişkin temasların sürdüğünü belirterek, 'Bugün, yarın, önümüzdeki günlerde 'ya 'den heyet gelecek' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Yıllık Büyük Basın Toplantısı'nda Libya krizine ve ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Putin, 'Bugün, yarın, önümüzdeki günlerde Moskova'ya Türkiye'den heyet gelecek. Umarım BM'nin Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ile birlikte hem Libya hem de Libya halkının kabul göreceği nihai bir çözüm buluruz' ifadelerini kullandı.Öte yandan Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin soruyu, 'Senato'nun da Trump'ı görevinden alacağını sanmıyorum' yanıtını verdi.



Vladimir Putin, Türkiye, Moskova, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

22:16   Japonya'dan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu'na devlet nişanı - Haberler
22:10   AK Partili Başkan'ın "İmam hatip" ve "Trabzon" çıkışına kendi partisinden tepki geldi: Kabul etmiyoruz - Haberler
22:08   Takla atan otomobilden hafif yaralı kurtuldu - Haberler
22:02   Moskova'da silahlı saldırı 1 ölü, 5 yaralı (3) - Haberler
22:00   Birleşmiş Milletler: 2,4 milyon Filistinli insani yardıma muhtaç - Haberler
21:52   ABD'de Temsilciler Meclisi'nde onaylanan azil maddelerinin Senato'ya gönderilmemesi tartışılıyor - Haberler
21:51   TBMM'de AK Parti ile HDP'li vekiller arasında 'işgalci' tartışması yaşandı - Haberler
21:30   Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi: Bıçak alırken güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
21:28   Yaşlı çift, ormanlık alanda feci şekilde can verdi! Ağaç kesmeye çalışıyorlardı - Haberler
19.12.2019 22:26:20