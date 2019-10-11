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Putin: tutsak olan deaş'lılar kaçabilir

Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) toplantısı kapsamında Türkmenistan'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Suriye'nin kuzeyinde, DEAŞ'lıların bir araya toplandığı bölgeler bulunuyor.

11.10.2019 16:32Putin: tutsak olan deaş'lılar kaçabilir

Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) toplantısı kapsamında Türkmenistan'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Suriye'nin kuzeyinde, DEAŞ'lıların bir araya toplandığı bölgeler bulunuyor. Türk ordusu bu bölgeye giriyor PKK/YPG terör örgütü söz konusu kampları bırakıyor. Bunun neticesinde DEAŞ'lılar kaçabilir" dedi.

Rus haber ajansı TASS'taki habere göre Putin, "Suriye'nin kuzeyinde, DEAŞ'lıların bir araya toplandığı bölgeler bulunuyor. Türk ordusu bu bölgeye giriyor PKK/YPG terör örgütü söz konusu kampları bırakıyor. Bunun neticesinde DEAŞ'lılar kaçabilir. DEAŞ'lıların tutuldukları hapishanelerden ve kamplardan kaçması ihtimaliyle ortaya çıkmış olan bu yeni tehdidi bastırmak için istihbarat servislerimizin kaynaklarını seferber etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Vladimir Putin, Türkmenistan, Suriye, Dünya

Kaynak: DHA

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