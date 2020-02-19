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Putin, Ukrayna ve Kafkasya danışmanı Surkov'u görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ve Kafkasya danışmanı Vladislav Surkov'u görevden aldı.

19.02.2020 12:33 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:34Putin, Ukrayna ve Kafkasya danışmanı Surkov'u görevden aldı
Devlet Başkanı Vladimir Putin, ve danışmanı Vladislav Surkov'u görevden aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna ve Kafkasya danışmanı Vladislav Surkov'u görevden aldığı açıklandı. Surkov, geçtiğimiz yılın Şubat ayında bir yazısında Putin'i överek, 'Putincilik' ismini verdiği ideolojinin geleceğin ideolojisi olduğunu savununca büyük bir kesim tarafından eleştirilere maruz kaldı. Geçtiğimiz ay ise Putin'e istifa dilekçesini sunarak tatile çıkan Surkov'un geleceği hakkında belirsizlik sürerken Putin, Surkov'un görevden ayrılmasını onaylayan kararnameyi imzaladı. Surkov'un istifasının Putin'in talebi doğrultusunda gerçekleştiği belirtilirken, gerekçe olarak Rusya'nın Ukrayna ve Kafkasya politikalarındaki yeni hamleleri gösterildi.

Vladislav Surkov, Putin'in başbakanlığı döneminde yine Putin'in yardımcılığını yaparken 2013 yılından sonra Putin'in danışmanlığını yapmıştı. - MOSKOVA

Vladimir Putin, Kafkasya, Ukrayna, Rusya, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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