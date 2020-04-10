Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Putin, uzaydaki kozmonotlarla canlı bağlantı ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin canlı yayın bağlantısı kurularak Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan Rus ve ABD'li kozmonotlar ile görüştü.

10.04.2020 18:21 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:25

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin canlı yayın bağlantısı kurularak Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan Rus ve ABD'li kozmonotlar ile görüştü.

Rusya'da her yıl 12 Nisan'da kutlanan Kozmonotlar Günü nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Uzay İstasyonu'na canlı bağlanarak kozmonotlarla görüştü. Geçtiğimiz gün Kazakistan'da fırlatılan Soyuz MS-16 ile istasyona gönderilen Rus kozmonotlar Anatoliy Ivanişin, Ivan Vagner ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı kozmonotu Christopher Cassidy'nin yanı sıra istasyonda daha görevlerine devam eden ve 17 Nisan'da dünyaya geri dönecek olan Rus Oleg Skripoçka ve ABD'li Andrew Morgan ile Jessica Meir ile görüntülü görüşme gerçekleştiren Putin geri dönecek olan kozmonotlara şans diledi.

Uzay çalışmalarının insanlık için yeni umutlar oluşturduğunu söyleyen Putin, "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli ekiple görüşmekten dolayı mutluyum. İstasyonda yeni göreve başlayan kozmonotlara başarılar diliyorum. Görev süresi sona erecek olan kozmonotlara da dönüşlerinde bol şans diliyorum. Uzay araştırmaları her zaman insanlık için ilerleme ve gelişimin sembolü olmuştur ve yeni uzay çalışmaları eğitim, bilim ve sosyal alanlarda yeni umutlar doğurmaktadır" ifadelerini kullandı.

ABD ile çalışmaktan memnunuz

İstasyonda görevli Rus kozmonotların yanı sıra ABD'li kozmonotlara da seslenen Putin, ABD ile çalışmalarından dolayı memnun olduklarını söyleyerek, "Rusya, uzayda uluslararası bir deneyime sahiptir. Kozmonotlarımızın istasyonda ABD'li meslektaşlarıyla çalışmalarından dolayı memnunuz. Bu durum ülkelerimizin tüm insanlığa fayda sağlayan etkin bir ortaklığa örnektir. Tıpkı şuan insanlığı tehdit eden bir durumla mücadele ettiğimiz gibi. Dünyada korona virüsü salgınına karşı mücadele ediyoruz. Dün ABD Başkanı Sayın Trump ile bu konuda görüşme gerçekleştirdik ve hala konu ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Yani sadece uzayda değil genel anlamda da ortak çabalarımız var" şeklinde konuştu.

Putin, uzaydaki kozmonotlarla canlı bağlantı ile görüştü

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Vladimir Putin, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Haberler ›› Güncel ››Putin, uzaydaki kozmonotlarla canlı bağlantı ile görüştü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:44: İngiltere'ye yardım malzemesi götüren kargo uçağı dönüşe geçti - Haber 18:43: Karantina nöbetindeki jandarma yaralı kızıl şahin buldu - Haber 18:42: Ankara Valiliği: "112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli tüm personelimizin testlerine devam... - Haber 18:41: Kaymakam Sancaktutar, geçici hayvan barınağında incelemelerde bulundu - Haber 18:41: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Krallık Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi - Haber 18:19: Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi - Haber 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin - Haberler