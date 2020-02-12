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Putin ve Conte Libya krizini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Libya krizine ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

12.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:20Putin ve Conte Libya krizini görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile krizine ilişkin telefon görüşmesi yaptı.
Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in Conte ile telefon görüşmesinde Libya krizinin ele alındığı belirtilerek "Putin, Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi aracılığıyla Libya meselesinin çözümüne ilişkin geliştirilen parametreler üzerinde Libya'daki taraflarla uzlaşılması gerektiğini vurguladı." ifadelerine yer verildi.
Görüşmede, Libya'daki durumun iyileşmesiyle ilgili ortak çalışmaların sürdürülmesinin önemine işaret edildi.

Vladimir Putin, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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