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Putin ve Erdoğan'ın Soçi'deki görüşmesi en uzun toplantı olarak tarihe geçti!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki durumu görüşmek için Soçi'de bir araya geldi. Erdoğan'ın "Barış Pınarı Harekatı'na ciddi fırsat sağlayacak" dediği görüşme 6 saatten fazla sürdü. İki liderin bundan önceki en uzun görüşmesi 10 Mart 2017'de gerçekleşmiş, 2 saat 40 dakika sürmüştü.

22.10.2019 19:15

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki durumun ana gündem maddesi olduğu görüşme için Soçi'de bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde 6 saatten uzun sürdü. Bu görüşme Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmeler içinde en uzun süren olarak tarihe geçti. İki liderin bugünden önceki en uzun görüşmesi 10 Mart 2017'de gerçekleştirdi. Ağırlıklı olarak ekonomi alanındaki iş birliği konusunun ele alındığı toplantı, 2 saat 40 dakika sürmüştü.

Rusya lideri Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü görüşmesi, Kürt güçlerin, Türkiye'nin Suriye sınırları içerisinde kendi denetiminde olmasını istediği 'güvenli bölgeden' çekilmeleri için belirlenen sürenin dolacağı güne denk geliyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Kürt güçlerin 120 saat içerisinde sınırın 32 kilometre güneyine geri çekilmesini içeren bu anlaşmaya, Türkiye ile ABD varmıştı.

Rusya söz konusu anlaşmaya nasıl baktığına ilişkin doğrudan bir açıklama yapmış değil, ancak Kremlin yetkilileri sık sık Suriye'nin kuzeyine ilişkin pozisyonlarının değişmediğini söyledikleri demeçler veriyor.

ERDOĞAN, HARİTA İLE GİTTİ

Erdoğan-Putin grüşmesinin basına kapalı kısmında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı dosya içinde yanında götürdüğü, Suriye'de kurulması planlanan güvenli bölge haritasını masaya koydu.

EN UZUN GÖRÜŞME

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminden bu yana geçen yaklaşık 39 aylık süre içerisinde 24 kez yüz yüze; 45 defa da telefonda olmak üzere toplam 69 kere görüştü. İki liderin bugünden önceki en uzun görüşmesi 10 Mart 2017'de gerçekleştirdi. Ağırlıklı olarak ekonomi alanındaki iş birliği konusunun ele alındığı toplantı, 2 saat 40 dakika sürdü.

ERDOĞAN: CİDDİ FIRSATLAR SAĞLAYACAK

Erdoğan: Görüşmenin Barış Pınarı Harekatı'na ciddi fırsatlar sağlayacağına inanıyorum

Görüşmenin basına açık kısmında gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, buluşma öncesi detaylı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu vesile ile gerek ikili görüşmeler gerek ikili ilişkileri ele alma fırsatı bulacağız. Bu barışın çok daha güçlü bir şekilde ele alınmasına fırsat sağlayacak. Bu görüşmenin de Barış Pınarı Harekatı'na çok ciddi fırsatlar sağlayacağına inanıyorum."

KREMLİN: KAPSAMLI, ZOR VE UZUN BİR GÖRÜŞME OLACAK

Rusya lideri Putin ile Erdoğan'ın Soçi'deki görüşmeleri devam ediyor. İki liderin görüşmesi Moskova saati ile (TSİ ile aynı) 13.27'de başlamıştı.

Soçi'deki görüşmelerin uzun sürmesi beklenmedik bir gelişme değil. Zira Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov hemen öncesinde söz konusu görüşmelerin 'kapsamlı, zor ve uzun olacağının' haberini vermişti.

Liderlerin baş başa gerçekleştirdiği görüşmeyi, heyetlerin katılımı ile düzenlenecek daha geniş bir toplantı izleyecek.

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