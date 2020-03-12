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Putin ve Erdoğan telefonda İdlib'de ki ateşkesi görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Mart'ta Moskova'da düzenlenen İdlib zirvesinin ardından telefonda İdlib'deki ateşkesi görüştü.

12.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:24
Putin ve Erdoğan telefonda İdlib'de ki ateşkesi görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Mart'ta Moskova'da düzenlenen İdlib zirvesinin ardından telefonda İdlib'deki ateşkesi görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Yapılan telefon görüşmesinde 5 Mart'ta Moskova'da düzenlenen İdlib zirvesinin ardından iki liderin ateşkesi ele aldığı aktarıldı. Görüşmeye ilişkin Kremlin, iki liderin İdlib'de tansiyonun düşmesinden memnun olduklarını ifade etti. - MOSKOVA
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Kaynak: İHA

Etiketler : Vladimir Putin, İdlib, Politika

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