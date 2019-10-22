Haberler » Güncel » 'Putin ve Erdoğan yalnızca Suriye'yi görüşmeyecek'

"Putin ve Erdoğan yalnızca Suriye'yi görüşmeyecek"

Kremlin Basın Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmede Suriye konusu dışında başka meseleleri de ele alacağını belirtti.

22.10.2019 13:30
Kremlin Basın Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmede Suriye konusu dışında başka meseleleri de ele alacağını belirtti.
Kremlin Basın Sözcüsü Dimirti Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşme öncesi başkanlık konutunda açıklamalarda bulundu. Peskov, "Evet birazdan görüşme başlayacak. Görüşmede birçok konu tartışılacak. Sadece Suriye konusu değil birçok konu ele alınacak" dedi.
(Şehriyar İmanbeyli/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:18 500 bin narenciye ürünüyle balina, ejderha ve maymun figürü
14:18 "Birleşmiş bir Suriye Türkiye için çok önemli"
14:17 Siirt kamyonetinde ölü bulundu
14:17 Oğlunun boğazının kesildiğini gören anne kör olası gözlerim görmeyeydi
14:17 Dış-haber putin erdoğan görüşmes
14:17 Kars milletvekilleri yaralı asker ve korucuları ziyaret etti
14:17 Ankara-şehit uzman onbaşı umut çoşkun son yolculuğuna uğurlandı
22.10.2019 14:20:03