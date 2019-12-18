Haberler » Güncel » Putin ve Macron Libya krizini görüştü - Haber

Putin ve Macron Libya krizini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Libya krizine ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

18.12.2019 01:04 | Son Güncelleme: 18.12.2019 01:04Putin ve Macron Libya krizini görüştü
Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile krizine ilişkin telefon görüşmesi yaptı.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Libya meselesinin ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Liderler, Libya krizinin siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Rusya ve Fransa, krizin çözümü için Birleşmiş Milletler ve Almanya'nın arabuluculuk çabalarına desteğini teyit etti." ifadelerine yer verildi.
Suriye'nin İdlib ve kuzey doğusu bölgesinin de ele alındığı belirtilen açıklamada, terörle mücadele edilmesi ve bu hususta koordineli adımların atılması önemine işaret edildi.
Fransa'nın başkenti Paris'te geçen hafta Fransa, Almanya, Ukrayna ve Rusya'nın katılımıyla yapılan Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi'nin görüşüldüğü kaydedilen açıklamada, "Putin, Donbas'ın özel statüye kavuşturulması, ateşkesin sağlanması ve esir ve tutukluların değişiminin yapılması dahil olmak üzere, alınan kararların tutarlı şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevk edilemsi konusunun da görüşüldüğü aktarıldı.

Vladimir Putin, Fransa, Rusya, Libya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

02:09 Ankara'da yoğun sis etkili oluyor - Haber
02:09 Boşanma aşamasındaki kişi, birlikte yaşadığı sevgilisini tüfekle öldürdü - Haber
02:02 Kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı - Haber
01:53 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Milletin çıkarları doğrultusunda karar vermeye devam edeceğim" - Haber
01:48 Washington Post: "Uygurlu Türkler zorla çalıştırılıyor" - Haber
23:12 Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada - Haber
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Haber
21:25 Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haber
20:24 Kontrolden çıkarak 200 metre sürüklenen lüks otomobilde araç sürücüsü kurtuldu, 2 kişi hayatını kaybetti - Haber
20:11 Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak - Haber
18.12.2019 02:18:42