29.06.2019 00:20
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Putin ve May'in G20'deki görüşmesi

Putin ve May

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiltere Başbakanı Theresa May'in dostane ve yapıcı tutumundan etkilendiklerini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov , İngiltere Başbakanı Theresa May 'in dostane ve yapıcı tutumundan etkilendiklerini söyledi.
Peskov, Rossiya-24 televizyon kanalına Osaka'daki G20 Liderler Zirvesi marjında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İngiltere Başbakanı Theresa May'in görüşmesi hakkında açıklamada bulundu.
Bu görüşmeye kadar Rusya ile İngiltere arasında üst düzey iletişime uzun ara verildiğini söyleyen Peskov, iki liderin görüşmesini "çok olumlu" nitelendirdi.
Peskov, "May, Putin ile yaptığı baş başa görüşmede çok açık bir şekilde Skripal hakkında sordu. Putin, gereken açıklamayı yaptı. Tersine, iki ülke arasındaki ticareti ve ekonomik işbirliğini artıracak mekanizmalar aramaya hazır olduğunu açıkça belirten İngiliz Başbakanının dostane ve yapıcı tutumundan çok etkilendik." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Theresa May , İngiltere , Vladimir Putin , Güncel

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