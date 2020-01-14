Haberler » Güncel » Putin ve Merkel Libya krizini görüştü - Haber

Putin ve Merkel Libya krizini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile başkent Berlin'de yapılması planlanan Libya Konferansı'nın hazırlık sürecini görüştü.

14.01.2020 00:28 | Son Güncelleme: 14.01.2020 00:28Putin ve Merkel Libya krizini görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile başkent 'de yapılması planlanan Konferansı'nın hazırlık sürecini görüştü.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Libya krizinin ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Görüşmede, Libya meselesi çözümüne ilişkin Berlin Konferansı'nın hazırlık süreci ele alındı. Putin, Libya'daki tarafların katılımıyla Moskova'da yapılan görüşmelerle ilgili Merkel'e bilgi verdi." ifadesine yer verildi.

Vladimir Putin, Angela Merkel, Berlin, Libya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:54  Gaziantep'te soba hırsızı suçüstü yakalandı - Haber
01:51  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, belediye başkanları ile buluştu - Haber
01:50  Karabük'te oto döşemecide çıkan yangında 1 kişi yaralandı - Haber
01:40  DHA YURT BÜLTENİ-23 - Haber
01:40  Kamu kurumundan hırsızlık yapan şüphelilerin kovalamacası kazayla bitti - Haber
00:34  Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Haber
23:52  Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı - Haber
22:27  Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Haber
22:17  Kanaatkar tutumuyla büyük takdir toplayan Hasan isimli genç için Ankara Valiliği harekete geçti - Haber
22:03  Son Dakika: Irak'tan acı haber: 2 şehidimiz var - Haber
14.01.2020 02:03:21