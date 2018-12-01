Putin ve Merkel Suriye'yi Görüştü

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
ile Almanya
Başbakanı Angela Merkel
'in Suriye
konusunu detaylıca istişare ettiğini belirterek, "Suriye Anayasa Komitesinin kısa süre içerisinde kurulması için umut var." dedi.
Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ile Merkel'in Arjantin
'deki G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya geldiğini söyledi.
Görüşmede Suriye konusunun gündeme geldiğini belirten Peskov, "İki lider, Suriye'yle ilgili gelişmeleri etraflıca ele aldı. İstanbul
'da düzenlenen dörtlü zirve ve Astana
formatındaki görüşmelerin ışığında anayasa komitesinin oluşturulmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini teyit ettiler." diye konuştu.
Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulmasına yönelik "temkinli" şekilde iyimser olduklarını vurgulayan Peskov, "Çalışmalar sürüyor. Suriye Anayasa Komitesi'nin kısa süre içerisinde kurulması ve tüm temsilcilerinin üzerinde anlaşılması için umut var." ifadesini kullandı.
Angela Merkel,Vladimir Putin,Suriye
01 Aralık 2018 Cumartesi 20:50