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Putin ve Merkel Ukrayna'nın doğusundaki krizi görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Ukrayna'nın doğusundaki krizin çözümünü görüştü.

11.11.2019 21:32 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:32Putin ve Merkel Ukrayna'nın doğusundaki krizi görüştü
Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile 'nın doğusundaki krizin çözümünü görüştü.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in Merkel ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.
Donbas bölgesine özel statünün verilmesini öngören yasaların oluşturulmasının önemine işaret edilen açıklamada, "İki lider, Ukrayna'nın doğusu krizinin Minsk anlaşmaları çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurguladı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Rusya, Ukrayna ve AB arasındaki üçlü doğal gaz görüşmelerinin ele alındığı kaydedildi.
Suriye meselesinin de görüşüldüğü belirtilen açıklamada, "Görüşmede, sığınmacıların Suriye'ye dönmesi dahil olmak üzere, ülkedeki insani durumun çözülmesinin önemine işaret edildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Vladimir Putin, Angela Merkel, Ukrayna, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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