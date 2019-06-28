28.06.2019 12:36
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- Putin ve Trump Bir Araya Geldi

- Putin ve Trump bir araya geldiOSAKA - G20 Liderler zirvesi için Japonya'nın Osaka şehrine gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

- Putin ve Trump bir araya geldi
OSAKA - G20 Liderler zirvesi için Japonya 'nın Osaka şehrine gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.
Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler zirvesi için bir araya gelen dünya liderleri birbirleriyle ikili ve heyetler arası görüşmeler yapma fırsatı buluyor. Görüşmeler kapsamında da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, beraberlerindeki heyetlerin eşliğinde bir araya geldi. Putin ile ticaret, yatırım, silahsızlanma, korumacılık ve birçok konuyu görüşeceklerini ifade eden Trump, "Bu meselelerin hepsi, aramızda iyi ilişkiler üzerine kurulacak. Bu görüşmenin sonucunun mükemmel olacağını düşünüyorum" dedi.
Trump ile aynı fikirde olduğunu ifade eden Putin, görüşmede masaya yatırılacak konuların belirlendiğini söyledi.- Putin ve Trump Bir Araya Geldi
Kaynak: İHA
Japonya , Donald Trump , Vladimir Putin , Güncel

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