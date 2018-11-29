Putin ve Trump Bir Araya Gelecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın Arjantin'de düzenlenen G20 Zirvesi'nde görüşeceği öğrenildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın Arjantin'de düzenlenen G20 Zirvesi'nde görüşeceği bilgisi sızdırıldı. Rusya Devlet Başkanlığının basına sızan programında, görüşmenin 1 Aralık'ta Türkiye saatiyle 17.30'da yapılacağı belirtiliyor. Programda ayrıca, iki liderin stratejik istikrar, Suriye, İran ve Kuzey Kore hakkında görüşmesinin beklendiği ifade ediliyor.
(İHA)
Arjantin,Rusya Federasyonu,Donald Trump,Vladimir Putin
29 Kasım 2018 Perşembe 11:21