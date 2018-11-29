Putin ve Trump G20 Zirvesi'nde Görüşecek

Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
ve ABD
Devlet Başkanı Donald Trump
'ın Arjantin
'de düzenlenen G20 Zirvesi'nde görüşeceği bilgisi sızdı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın Arjantin'de düzenlenen G20 Zirvesi'nde görüşeceği bilgisi sızdırıldı. Rusya Devlet Başkanlığının basına sızan programında, görüşmenin 1 Aralık
'ta Türkiye
saatiyle 17.30'da yapılacağı belirtiliyor.
Programda ayrıca, iki liderin stratejik istikrar, Suriye
, İran
ve Kuzey Kore
hakkında görüşmesinin beklendiği ifade ediliyor. - MOSKOVA
Rusya Federasyonu,Donald Trump,Vladimir Putin
29 Kasım 2018 Perşembe 11:22