Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Putin ve Trump, petrol üretim kısıntısını görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile petrol üretiminin azaltılması kararını görüştü.

10.04.2020 18:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:34
Putin ve Trump, petrol üretim kısıntısını görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile petrol üretiminin azaltılması kararını görüştü.
Kremlin Sarayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin ve Trump telefonda görüştü.
İki lider, dünya petrol fiyatlarının istikrarlı hale getirilmesi amacıyla Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerin petrol üretimini azaltma kararı çerçevesinde global petrol pazarının durumuna ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Trump, petrol üreticisi ülkelerin liderleriyle temaslarına ilişkin Putin'i bilgilendirdi ve iki lider, bu hususta Rus-Amerikan istişarelerinin sürmesinde mutabık kaldı.
Liderler, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede ülkelerde alınan önlemleri değerlendirdi.
Putin ve Trump, görüşmede, uzay konusunda iş birliği dahil ikili ilişkileri de ele aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Vladimir Putin, Donald Trump, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
Korona Türkiye’de 98 can daha aldı, ölü sayısı 1006’ya yükseldi Haberler
Korona Türkiye'de 98 can daha aldı, ölü sayısı 1006'ya yükseldi
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor Haberler
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı Haberler
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Haberler ›› Güncel ››Putin ve Trump, petrol üretim kısıntısını görüştü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:52: DSÖ: "Hiçbir ülke doğal felaketler konusunda Türkiye'den daha tecrübeli değildir. - Haber 19:52: Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'de vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,15'tir. Nüfusu 10 milyonu... - Haber 19:51: Irak'tan gelen Türk vatandaşları Mardin'de karantinaya alındı - Haber 19:50: Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nde ilk Kovid-19 vakası - Haber 19:50: Bakan Koca: "Son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 747, vefat sayısı 98 oldu, toplam vefat sayısı 1006'e... - Haber 19:47: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi - Haber 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin - Haberler