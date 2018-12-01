Putin ve Xi Jinping Arasındaki Görüşmenin Detayları Açıklandı

Arjantin
'in Başkenti Buenos Aires
'te düzenlenen G20 Zirvesi kapsamında Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping
arasında gerçekleşen görüşmenin detayları açıklandı. Liderler iki ülke ilişkilerinin gelişiminin güçlü iç dinamizme ve parlak bir beklentiye sahip olduğunu vurguladı.
Çin Cumhurbaşkanı
Xi Jinping, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile dün, Arjantin'in Başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Zirvesi'nin oturum aralarında bir araya geldi. Xi, Çin ile Rusya ilişkilerinin gelişiminin güçlü iç dinamizme ve parlak bir beklentiye sahip olduğunu söyledi.
Bu yıl çeşitli alanlarda çift yönlü işbirliğinde yeni başarılara yelken açılacağını belirten Çin Devlet Başkanı, Çin ve Rusya'nın önümüzdeki yıl diplomatik ilişkilerinin 70'nci yıldönümlerini kutlayacakları için büyük ve renkli etkinlikler olacağını söyledi. Xi ayrıca iki taraflı pratik işbirliğinde daha görünür sonuçlar elde etmek için çaba göstereceğinin sözünü verdi. Xi, iki ülkenin devlet başkanlarının ikili ilişkileri ilerletmede oynadıkları rolün altını çizerek tarafların yıllık karşılıklı ziyaretleri geleneğinin süreceğini belirtti.
Çin ve Rusya'nın, Kemer
ve Yol İnisiyatifi ile Avrasya
Ekonomik Birliği'nin uyumunu güçlendirmek için birlikte çalışması; ticaret, finans, enerji, teknoloji ve diğer sektörlerin yanı sıra ulusal düzeylerde işbirliğinin derinleştirmesi de görüşmenin ana gündem maddelerinden birisi oldu.
Xİ'den serbest ticaretin kolaylaştırılması için çağrı
Xi iki ülkeyi G20 ve BRICS gibi çok taraflı organizasyonlarda koordinasyonu hızlandırmaya davet etti. Çin Devlet Başkanı Dünya Ticaret Örgütü
'nün temel değerlerini ve temel kurallarını korumak, ticaretin serbestleştirilmesini ve kolaylaştırılmasını desteklemek ve korumacılığa karşı çıkmak için tüm tarafları birleşmeye çağırdı.
Putin ise iki ülke arasındaki yakın üst düzey değişimleri sürdürmenin büyük önem taşıdığını söyledi. Hızlı büyüyen ticareti, üretim, yüksek teknoloji ve tarım gibi alanlarda istikrarlı ilerlemeyi, büyük ölçekli projelerin düzgün bir şekilde uygulanmasını ve uluslararası ve bölgesel işler üzerinde etkili bir koordinasyon sağlanması gerektiğini söyledi. Putin ayrıca çeşitli alanlarda verimli ikili işbirliğinin devamını istediğinin altını çizdi.
Putin, Çin ile işbirliği konusunda kararlı
Rusya Devlet Başkanı, Rusya'nın küresel barış ve güvenliği korumak için açık bir dünya ekonomisi oluşturma konusunda Çin ile işbirliği ve koordinasyonu geliştirmeye kararlı olduğunu söyledi.
İki devlet başkanı ayrıca bazı uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulundu. - BUENOS AIRES
01 Aralık 2018 Cumartesi 12:06