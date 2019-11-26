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Putin ve Zelenskiy'den 'Normandiya Zirvesi' öncesi telefon görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Normandiya Dörtlüsü Toplantısı öncesi telefon görüşmesi yaptı.

26.11.2019 09:48 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:53Putin ve Zelenskiy'den 'Normandiya Zirvesi' öncesi telefon görüşmesi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Dörtlüsü Toplantısı öncesi telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Normandiya Dörtlüsü Zirvesi öncesinde telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Yapılan görüşmede, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbas bölgesindeki güncel durumun sıra Rusya ve Ukrayna arasındaki doğal gaz temini ve Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilmesi konularının da ele alındığı ifade edildi.

Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin Normandiya Dörtlüsü olarak bilinen ve Almanya, Fransa, Rusya, Ukrayna liderlerinin bir araya geleceği zirve, 9 Aralık'ta Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşecek. - MOSKOVA

Vladimir Putin, Normandiya, Ukrayna, Politika

Kaynak: İHA

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