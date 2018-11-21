Putin Veliaht Prens ile Görüşebilir"

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:42



21 Kasım 2018 Çarşamba 14:42

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G-20 Liderler Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşebileceğini bildirdi.Peskov, gazetecilerin, Putin'in G-20 Liderler Zirvesi'nde Prens bin Selman ile petrol piyasalarındaki durum ile ilgili görüşüp görüşmeyeceği sorusunu cevaplandırdı.Görüşmenin göz ardı edilemeyeceğini ifade eden Peskov, hangi konuların görüşüleceğini ise bilmediğini ancak petrol piyasalarına ilişkin durumun da ele alınabileceğini dile getirdi.G-20 Liderler Zirvesi, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.