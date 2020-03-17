Putin, yeni anayasa referandum tarihini onayladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede yeni anayasa için referandum tarihini onayladı.
17.03.2020 22:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:41
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede yeni anayasa için referandum tarihini onayladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 22 Nisan'da anayasa değişiklikleri konusunda ülke genelinde referandum yapılmasını içeren kararnameyi imzaladı. Ülkede korona virüs nedeniyle alınan tedbirleri gerekçe gösteren muhalifler ve bazı kamu çevrelerine rağmen kararı imzalayan Putin, referandum tarihi ile ilgili tartışmalara da noktayı koymuş oldu.
(İHA)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 22 Nisan'da anayasa değişiklikleri konusunda ülke genelinde referandum yapılmasını içeren kararnameyi imzaladı. Ülkede korona virüs nedeniyle alınan tedbirleri gerekçe gösteren muhalifler ve bazı kamu çevrelerine rağmen kararı imzalayan Putin, referandum tarihi ile ilgili tartışmalara da noktayı koymuş oldu.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Vladimir Putin, Güncel
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