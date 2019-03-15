Putin, Yeni Zelanda Başbakanı ile Görüştü

Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Yeni Zelanda
'nın Christchurch kentinde camilere yapılan saldırı sonrası ülkenin başbakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin Sarayı
'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yeni Zelanda Başbakanı Jasinde Ardern'e ülkenin Christchurch kentinde yaşanan terör saldırısı nedeniyle taziye mesajı gönderdiği bildirildi.
Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan saldırıda 49 kişi hayatını kaybederken, biri kadın 4 zanlı gözaltına alındı. - MOSKOVA
Vladimir Putin, Yeni Zelanda, Politika
Kaynak: İHA