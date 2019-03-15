Putin Yeni Zelanda'da 2 Camideki Terör Saldırısını Lanetledi

Kaynak: AA

MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısı ile ilgili, "Dua için toplanan sivillere yapılan saldırı, iğrençlik ve acımasızlıkla şok yaratıyor." dedi.Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Putin, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye cuma namazı sırasında yapılan terör saldırısı ile ilgili Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'e başsağlığı mesajı gönderdi.Putin, mesajında, "Dua için toplanan sivillere yapılan saldırı, iğrençlik ve acımasızlıkla şok yaratıyor. Bu suça karışan herkesin hak ettiği cezayı almasını umuyorum." ifadelerini kullandı.Rusya adına ölenlerin yakınlarına ve akrabalarına başsağlığı dileyen Putin, yaralıların da bir an önce iyileşmesi dileğinde bulunduğunu kaydetti.