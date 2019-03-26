Pütürge Belediye Başkan Adayı Sülük, Projelerini Anlattı

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AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, Ormaniçi, Pazarcık ve Balpınarı mahallelerine ziyaretlerde bulundu. Burada projelerini halka anlatan Sülük, "İstihdam artacak, gelir seviyesi yükselecek" dedi.31 Mart 2019 Yerel ve Mahalli idareler seçimleri kapsamında Pütürge'deki çevre mahallelerine ziyaretlerde bulunan AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, gezdiği mahallelerde vatandaşların sorunlarını dinledi. Başkan Adayı Mikail Sülük, Pütürge'ye yapılacak proje ve yatırımları vatandaşlara anlattı. Ziyaretlerde AK Parti ilçe teşkilatı da Mikail Sülük'e eşlik etti. Vatandaşlarla konuşan Başkan Adayı Mikail Sülük, Soğuk Hava Deposu ile Kooperatif Kurma projeleri ile hem bölge halkının istihdam edileceğini, hem ticaretin artacağını, hem de gelir seviyesinin yükseleceğini dile getirdi.Soğuk hava deposu projesi ile hem istihdamın artacağını hem de bölge halkının gelirlerinin artacağını belirten Başkan Adayı Mikail Sülük, "Başta kayısı olmak üzere ilçede yetiştirilen yaş sebze ve meyveler uygun şartlarda muhafaza edilemediğinden hasat anından itibaren kurutulmak ya da yaş olarak satılmak zorunda. Bu durum üreticilerin piyasa fiyatları karşısında korunmasını engellemekte ve üretim fazlası ürünler nedeniyle düşük fiyatlarla satış yapılmasına neden olmakta. Kurulacak Soğuk Hava Deposu ile üreticiler hasat zamanı dışında da ürünlerini satabilecek. Böylelikle satış gelirlerini artırma şansı elde edecek. Kurulacak bir kooperatif aracılığıyla faaliyet gösterecek depoda, ilk etapta bölgeden 15 kişinin istihdam edilmesini planlıyoruz. Bölge halkının soğuk hava deposu ile satış gelirleri arttırılacak. Bölgede istihdamın artırılması sağlanmış olacak. Soğuk hava deposu ile bölgede yetiştirilen, başta kayısı olmak üzere yaş sebze ve meyvelerin daha üzün süre saklanması ve fire oranının düşürülmesinin önüne geçilmiş olacak. Sadece hasat zamanında satışın önlenmesi ile düşük fiyattan satış yapılmak yerine, değerinde satış yapılarak bölge halkının gelir seviyesi arttırılacak. Soğuk hava deposunda istihdamın sağlanması ile bölge halkının işsizlik oranında düşme sağlanacak. Hem yaş sebze meyve yetiştiricileri hem de bölge halkı için kalkınma sağlanacak" ifadesini kullandı.Kooperatifleşme çalışmaları ile ticaretin artacağına ve gelir seviyesinin yükseleceğine değinen Başkan Adayı Mikail Sülük, şunları dile getirdi:"İlçede ihtiyaç duyulan alanlarda kooperatifleşmeye gidilerek bu kooperatiflerin faaliyet süreçlerinde danışmanlık desteği verilecek. Mevcut durumda ilçedeki üreticiler bireysel satışlar gerçekleştirmekte. Kurulan bal kooperatifi ise etkin değil. Bu durum, etkin pazarlama yapılmasını engellemekte ve üreticilerin piyasa fiyatları karşısında gelir kaybına uğramasına neden olabilmekte. Bu nedenle bölgedeki bal, kayısı, ceviz gibi başlıca üretilen ürün gruplarının kooperatif bünyesinde pazarlanarak üreticilerin piyasa fiyatları karşısında korunması amacıyla kooperatif kurma eğitimi verilecek ardından kooperatif kurma çalışmaları yürütülecek. Verilecek kooperatif kurma eğitimi ile bölgede üreticilere yönelik kooperatif kurma olanağı verilmiş olacak. Bölgede bireysel satıştan kaynaklı gelir kaybı oranı düşürülecek. Kurulacak kooperatif ile başlıca ürünler olan bal, kayısı, ceviz gibi ürünlerin satış kanalları güçlendirilecek. Kooperatif bünyesinde satışın yapılarak piyasa fiyatları karşısında ürünler korunacak. Kooperatifçilikle mesleki eğitimler verilerek ticari faaliyetler artırılacak. Ticari faaliyetlerin arttırılması ile genç nüfusun istihdamı sağlanacak. Ticari faaliyetler ile birlikte gelir düzeyinde artış ve bölgenin kalkınması sağlanacak." - MALATYA