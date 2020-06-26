Pütürge'de de maske üretiliyor

Malatya'nın Pütürge İlçesinde de maske üretilmeye başlandı ve bugüne kadar 5 bin maske üretildi.

Pütürge'de de maske üretiliyor
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:43
Malatya'nın Pütürge İlçesinde de maske üretilmeye başlandı ve bugüne kadar 5 bin maske üretildi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sonrası başta maske olmak üzere kolonya ve dezenfekte ürünlere talep artması üzerine, Pütürge Kaymakamlığı koordinesinde usta öğreticiler ve gönüllü kursiyerler tarafından Halk Eğitimi Merkezimizde maske üretimine başlandı. Kaymakam Recep Aydın, ilçede maske üretimine başlanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemizi etkisi altına alan korona virüs tehdidine karşı ilçemizin maske ihtiyacının karşılanmasına destek olmak üzere, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde maske üretimine başlanıldı. Dört adet makine ile gönüllü olarak hizmet veren usta öğreticilerin koordinesinde kursiyerler tarafından günlük ortalama üç yüz adet maske üretimi yapılıyor" ifadelerini kullandı. Toplam beş bin maske üretildiğini ve yaklaşık on bin adet daha üretim yapılmasının planlandığının bilgisini veren Aydın, "Bu zor günlerimizde gönüllü olarak fedakarca çalışan personellerimizi tebrik ederek maske üretimi için gerekli kumaş desteğini sağlayan Pütürgeli hemşerilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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