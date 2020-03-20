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Pütürge'de kar kalınlığı 4 metreyi aştı

Pütürge'de kar kalınlığı 4 metreyi aştı Malatya'yı etkisi altına alan soğuk hava dalgası, merkez ile ilçelerinde ve yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü.

20.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:24
Pütürge 'de kar kalınlığı 4 metreyi aştı
MALATYA - Malatya 'yı etkisi altına alan soğuk hava dalgası, merkez ile ilçelerinde ve yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü. Pütürge'de günlerdir devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığının 4 metreyi aştı.
Kent merkezinde geçtiğimiz Perşembe gününden itibaren kar yağışı etkili olurken, ilçelerde ve yüksek kesimlerde ise kar nedeniyle mahalle yolları kapandı. Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri tarafından gece gündüz yürütülen çalışmalarla, kar ve tipi nedeniyle kapanan yollar tekrar ulaşıma açılıyor.
Karın etkili olduğu ilçelerden Pütürge'de ise kar kalınlığı 4 metreyi aştı. Ekipler yoğun kar nedeniyle temizleme çalışmalarını güçlükle yürütüyor. Oluşabilecek tehlikelere karşı önlemler de alan ekipler riskli bölgelerde geçişlerin kontrollü şekilde yapılmasını sağlıyor.
Hastanın hastaneye ulaşımı sağlandı
Ekipler, Doğanşehir ilçesi Küçüklü Mahallesi'nde ikamet eden Mulla Sucu isimli vatandaşın rahatsızlandığının bildirilmesi üzerine bölgeye giden yolda kar küreme çalışması yürüterek, sağlık ekiplerinin hastaya ulaşması sağlandı. Pütürge’de kar kalınlığı 4 metreyi aştı

Kaynak: İHA

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Pütürge'de kar kalınlığı 4 metreyi aştı
Etiketler : Malatya, Pütürge, Genel

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