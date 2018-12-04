Pütürge'deki 5 Mahallenin Ulaşım Sorunu Çözüldü

Malatya
Büyükşehir Belediyesi, Pütürge
ilçesindeki 5 mahallenin ulaşımını sağlayan grup yolunu standartlara uygun hale getirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zor arazi şartlarına sahip Pütürge ilçesinde yol çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, Arınlı, Meşedibi, Aslankent, Çukuroymağı ve Esencik grup yolunu 3 metre genişlikten 11 metre genişliğine çıkardı.
Dere yataklarına çeşitli çaplarda beton büzlerin yapıldığı, şarampollerin düzenlendiği grup yolu genişletme çalışmalarıyla daha güvenli hale getirildi.
Mahalle sakinleri ise yapılan yol genişletme çalışmalarından son derece memnun olduklarını belirtti.
Malatya,Pütürge
04 Aralık 2018 Salı 16:46