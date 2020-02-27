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Pütürge Kaymakamı Aydın'dan deprem açıklaması Açıklaması

Pütürge Kaymakamı Recep Aydın, ilçede meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

27.02.2020 05:44 | Son Güncelleme: 27.02.2020 05:44Pütürge Kaymakamı Aydın'dan deprem açıklaması Açıklaması
Kaymakamı Recep Aydın, ilçede meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.
Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Malatyalılara ve ilçe halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.
İlçelerine bağlı mahallelerle irtibat halinde olduklarını belirten Aydın, "Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Mahallelerimizde araştırmalarımız sürüyor. Gelişmeleri yakından izliyoruz. Vatandaşlarımızdan ağır hasarlı binalara girmemelerini istiyoruz." dedi.
Bu arada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerine de şu ana kadar olumsuz bir durum yansımadığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

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