Pütürge'ye Yeni Spor Tesisleri ve Merkezler Geliyor

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AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, Nohutlu Yegan, Üran, Aliçeri ve Aşıktar mahallelerine ziyaretlerde bulundu. Projelerinden bahseden Başkan Adayı Mikail Sülük, "Çok amaçlı spor alanı projesi ile Sentetik çim futbol sahası, basketbol sahası, voleybol sahası ve tenis kortunun yer alacağı spor alanı faaliyete geçirilecek. Konferans salonu, sergi salonu, okuma salonu, kütüphane, halk eğitim odaları ve mesleki eğitim merkezinin yer alacağı Pütürge Kültür ve mesleki eğitim merkezi kurulacak" dedi.31 Mart 2019 Mahalli idareler genel seçimleri kapsamında Pütürge'deki çevre mahallelerine ziyaretlerini sürdüren Başkan Adayı Mikail Sülük, gezdiği mahallelerde vatandaşların sorunlarını dinleyerek, Pütürge'ye yapılacak proje ve yatırımlardan bahsetti. Ziyaretlerde AK Parti ilçe teşkilatı da Mikail Sülük'e eşlik etti. Mikail Sülük, Pütürge'de Çok Amaçlı Spor Alanı Projesi ile Pütürge Kültür ve Mesleki Eğitim Merkezi'ni kurmak istediğini belirtti.Pütürge halkının yaşam standartlarını arttırmak istediklerini dile getiren Başkan Adayı Mikail Sülük, "Pütürge'de halı sahaların dışında ilçe halkının kullanabileceği etkin spor alanları bulunmamakta. Mevcut çim saha Pütürge Belediyespor'a tahsis edilmiş olup ilçe halkının kullanabileceği çok amaçlı spor alanına ihtiyaç duyulmakta. Sentetik çim futbol sahası, basketbol sahası, voleybol sahası ve tenis kortunun yer alacağı spor alanı faaliyete geçirilecek. İlk etapta alanın işletilmesi için bölge halkından 10 kişinin istihdam edilmesini planlanmaktayız. Planlanan projemizde kurulacak spor alanları ile gençlerin spora yönlendirilmesi, gençlerin spora yönlenmesi ile kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, kurulacak spor alanında gerçekleştirilecek istihdam ile bölgedeki işsizliğin azaltılmasına olanak sağlayacağız. Bölgede yapılacak spor faaliyet alanları yatırımları ile bölge halkının istihdamı sağlanmış olacak gelir seviyesinde artış sağlanacak. Gençlerin bu spor faaliyet alanlarına yönlendirilmesi ile yaşam kalitelerini arttıracağız. Aynı zamanda gençlerin kötü alışkanlık ve yönlendirmelerden uzaklaşması sağlanmış olacak" şeklinde konuştu.Bölge halkının sosyalleşme ve kültür seviyesinin yükseleceğini vurgulayan Mikail Sülük şunları dile getirdi:"İlçe merkezinde halkın sosyal, kültürel ve sanat faaliyetleri yürütebileceği kültür merkezi bulunmamakta. Kurulacak kültür merkezinde yer alacak konferans salonu, sergi salonu, okuma salonu, kütüphane ve halk eğitim odaları gibi birimlerde yürütülecek faaliyetler sayesinde ilçenin sosyal gelişmişlik seviyesinin artmasına katkı sağlanacak. Buna ek olarak kurulacak merkezde mesleki eğitim çalışmaları yürütülecek. Kuracağımız bu merkez ile Pütürge halkının sosyalleşmesi, halkın yetenek ve becerilerini sergilemesi ve geliştirmesi, verilecek meslek kursları ile bölge halkının ek gelir sağlaması, kurulacak sosyal tesisler ile bölge halkının sosyal, kültürel seviyesinin artırılması, okuma salonları ile bölge halkının okuma alışkanlığı edinmesi, kültür merkezleri ile güncel sanat, sinema tiyatro faaliyetlerine erişimin kolaylaşması sağlanacak. Bölge halkının sosyalleşmesi sağlanacak. Aynı zamanda kültür seviyesi arttırılacak. Verilecek meslek eğitimleri ile kişilerin meslek edinmeleri sağlanmış olacak. Böylece hane halkı aile gelirine katkıda bulunacak ek gelir imkanları yaratılmış olacak. Okuma salonları ile okuma alışkanlığı geliştirilecek. Kültür sanat faaliyet alanları ile bölge halkının sinema, tiyatro, sanat, resim gibi faaliyetlere kolay erişimi sağlanmış olacak." - MALATYA