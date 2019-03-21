Pütürgeli Gençler Başkan'ıyla Buluştu

Mikail Sülük: "Pütürge'nin Asıl Sahipleri Gençlerimizdir"

AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, gençlerle buluşarak projelerini anlattı. Pütürge'de artan göç sorunu, iş olanaklarının kısıtlığından bahseden Başkan Adayı Mikail Sülük, "Burada gerçekleştireceğimiz projelerle aslında hem göçü engellemiş olacağız, hem de istihdamı arttırarak gençlerimize iş imkanı sağlamış olacağız. Bu gelecek onlarındır, Pütürge'nin asıl sahipleri onlardır." dedi

Bölgenin göç, işsizlik, ekonomik yetersizliklere dikkat çeken Başkan Adayı Mikail Sülük, gerçekleştireceği projelerle bu sorunları ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Başkan Adayı Mikail Sülük Pütürge merkezdeki gençlik buluşmasında, "Gençlerimiz bizim geleceğimizdir, onları burada tutabilmek, geleceğe hazırlayabilmek için bazı projelerimiz yapacağız. Pütürge'de artan göç sorununu, iş imkanlarının azlığı ve genç nüfusunun giderek azaldığı bu memleketimizi kalkındırmak, yatırımlarla gençlerimize iş olanakları hazırlamak bizim görevimizdir. Gençlerimizin daha iyi şartlarda çalışabileceği iş olanaklarını oluşturmak için daha önce Pütürge'de belirlediğimiz ve ilk etapta 5 yıl içerisinde yapmayı planladığımız 15 projemizi gerçekleştireceğiz. Bu projelerimiz gerçekleştiğinde Pütürge'miz ekonomik, iş olanakları anlamında şaha kalkacak ve gençlerimiz bu nimetlerden faydalanacaktır. Biz gençlerimizin iş sahibi olmasını, ticaretle uğraşmasını ilçesini kalkındırmasını istiyoruz, en kötübir işi olmasını, ilçesine katkı sağlamasını istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu gelecek onlarındır, Pütürge'nin asıl sahipleri onlardır, çocuklarımızdır" ifadesini kullandı.

"PROJELERİMİZLE GÖÇÜ ENGELLEYECEĞİZ..."

Projelerin ilçeye katacağı değerden söz eden Başkan Adayı Mikail Sülük şunları dile getirdi, "Pütürge'ye yapacağımız projelerimizin başında Şiro Çayı'nın Islah Edilmesi geliyor. Tarıma ve hayvancılığa uygun, zengin bir toprak yapısına sahip olan bu alanın ıslah edilerek tarım, hayvancılık ve hizmet sektöründe kullanımının önünün açılmasını sağlayacağız. Şiro Çayı havzasında teşvik edilecek tarım faaliyetleri ile bölgede her türlü sebze ve meyvelerin yetiştirilmesi mümkün olacaktır. Sebze yetiştiriciliğinin tüm yıla yayılması için ise seracılık faaliyetleri teşvik edilecek. Ayrıca bölgedebesiciliğin geliştirilmesi ve Pütürge halkının bu alana yönlendirilmesi amacıyla Besi Çiftliği kuracağız. Burada yapacağımız projemizle en az 1000 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz. Bölge halkına yönelik girişimcilik eğitimi düzenlenecek ve ardından 10 işletmenin faaliyet göstereceği 20 dönümlük kapalı alana kurulan küçük Sanayi Sitesi yatırımı gerçekleştirileceğiz. Burada sağlanacak proje ile en az 600 kişiyi daha istihdam edeceğiz. Bununla aslında hem göçü engellemiş olacağız, hem de istihdamı arttırarak gençlerimize iş imkanı sağlamış olacağız."

"PROJELERİMİZ PÜTÜRGE'DE HER HANEYE DOKUNACAK"

İlçede her haneye dokunacak projeleri olduğunu belirten Başkan Adayı Mikail Sülük, "Biz ilçemizde ev hanımlarının dahi ilçeye katkı sağlamaları için Halı ve Nakış işletme projemizi inşa edeceğiz. İlçedeki 18-45 yaş arasındaki kadınlara özgü halılar ve nakış ürünleri üretebilmeleri için halıcılık, nakış işleme kursu verilecek ve ürünlerini satabilecekleri bir işletmeyi açacağız. Bu projemiz ile en az 100 ev hanımını istihdam etmeyi hedefliyoruz. Pütürge halkına ve çevre bölgelere hizmet verecek hayvan pazarı kurulumu gerçekleştirilecek. Kasaplık, besilik, damızlık ve diğer amaçlı hayvanların mevzuatlara uygun olarak alım satım işlemlerinin gerçekleştirileceği Hayvan Pazarının kurulması sonrasında; hayvanların sağlıklı ortamlarda alınıp satılmaları temin edilecek. Böylece Pütürge halkının hayvan alım satımı için başka bölgelere gitme zorunluluğu da ortadan kaldırmış olacağız. İlçede yetiştirilen ve çabuk bozulma özelliği bulunan yaş sebze ve meyvelerin muhafaza edilmesi amacıyla 1.000 metrekarelik soğuk hava deposunu kuracağız. Bölgede üretilen yaş sebze ve meyvenin soğuk hava deposu ile uzun süre muhafaza edilmesini sağlamış olacağız" şeklinde konuştu.

"PÜTÜRGE'Yİ YENİDEN İNŞA EDİP ŞAHLANDIRACAĞIZ"

Yeni bir Pütürge inşa edeceklerini dile getiren Başkan Adayı Mikail Sülük şöyle konuştu, "Pütürge'de yetiştirilen yöresel ürünlerin diğer illerde satılarak bölgedeki üreticilere ek gelir sağlanması amacıyla Pütürge Pazarları kuracağız. Böylelikle Pütürgeli üreticilerin ürünleri İstanbul, Malatya ve Ankara'da yaşayan yüzbinlerce Pütürgeli başta olmak üzere bölge halkları tarafından doğrudan satın alınabilecek ve ilçenin tanıtımına katkı sağlayacağız. Kentsel Dönüşüm Projemiz ile İlçedeki dönüşüm aciliyeti taşıyan bölgelerde eski binalar yıkılarak yerlerine yeni binalar ve sosyal alanlar inşa edeceğiz. Ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlanarak yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla güneş enerjisi santrali yatırımını hedefliyoruz. Belediyenin ve İlçe merkezinin enerji ihtiyacı yapılacak Enerji Santrali sayesinde büyük oranda karşılanacak, böylece hem tasarruf sağlanacak hem de ek gelir elde etmiş olacağız."

"İLÇEMİZDE İŞSİZLİK SORUNU ORTADAN KALKACAK"

Belediye bünyesinde gerçekleştirmeyi hedeflediği projelerden debahseden Başkan Adayı Mikail Sülük, "Belediye bünyesinde hizmet verecek kilit parke taşı üretim tesisi kuracağız. Pütürge başta olmak üzere yurt genelindeki tüm şehirlere hizmet verecek kapasitede kilit parke taşı üretim tesisi kurulacak. Böylelikle ilçedeki işsizlik oranlarının azaltılmasına katkı sağlanarak ilk etapta 10 kişi tesiste istihdam edeceğiz. Bölgedeki hayvancılık faaliyetlerini geliştirmek ve AB standartlarında üretim yapabilmek amacıyla et ve Süt entegre tesisi yatırımını gerçekleştireceğiz. Kurulacak modern Et ve Süt Entegre Tesisi ile hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve bölge halkının gelir düzeyinin artmasına katkı sağlamasını amaçlıyoruz. Sentetik çim futbol sahası, basketbol sahası, voleybol sahası ve tenis kortunun yer alacağı spor alanı faaliyete geçirileceğiz. İlçe halkına hizmet verecek Belediye Bilgi masası kuracağız. Konferans salonu, sergi salonu, okuma salonu, kütüphane, halk eğitim odaları ve mesleki eğitim merkezinin yer alacağı Pütürge Kültür ve mesleki eğitim merkezi kuracağız. İlçede ihtiyaç duyulan alanlarda kooperatifleşmeye gidilerek bu kooperatiflerin faaliyet süreçlerinde danışmanlık desteği verilecek. Tüm projeler gerçekleştiğinde ilçemizde işsizlik sorunu tamamen ortadan kalkmış olacak" sözlerine yer verdi.

Kaynak: Bültenler