Haberler » genel » PVC çerçeveyi otomobilin tavanında taşıdı - Haber

PVC çerçeveyi otomobilin tavanında taşıdı

PVC çerçeveyi otomobilin tavanında taşıdı Adana'da bir sürücünün otomobilinin tavanında PVC çerçeveyi taşıması görenleri hayrete düşürdüADANA - Adana'da bir sürücünün otomobilinin tavanında PVC çerçeve taşıması görenleri şaşırttı.

26.11.2019 10:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:44
PVC çerçeveyi otomobilin tavanında taşıdı
'da bir sürücünün otomobilinin tavanında PVC çerçeveyi taşıması görenleri hayrete düşürdü
ADANA - Adana'da bir sürücünün otomobilinin tavanında PVC çerçeve taşıması görenleri şaşırttı.
Merkez Seyhan ilçesinde bulunan D-400 Karayolu'nda bir otomobil sürücüsünün PVC çerçeveyi taşıma şekli herkesin dikkatini çekti. Sürücü, aracın tavanına bağladığı çerçeveyle diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti.
Sürücü Adana trafiğinin en yoğun olduğu D-400 Karayolu'nda tehlikeye aldırmadan gözden kayboldu.
PVC çerçeveyi otomobilin tavanında taşıdı

D-400 Karayolu, Adana, Genel

Kaynak: İHA


Son Dakika genel Haberleri
12:24 Yıllardır cami tuvaleti temizleyen Gineli Toure Türkiye'de çok mutlu
12:10 'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı
12:02 Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
11:55 Nevşehir Belediye Başkanı Arı, kadın işçilerle yerleri süpürüp, çöp topladı
11:22 Diyarbakır'ın metropolleri aratmayan lüks yapıları havadan görüntülendi
11:16 "Tapulu yerim" dediği yolu tel örgüyle trafiğe kapattı
10:21 Batman'da kaçak elektrik kullanan köylüler, ekipler gelince taşkınlık çıkardı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
21:50 Kırıkkale'de 45 yaşındaki Ebru öğretmen, evinde ölü bulundu
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
26.11.2019 12:27:23