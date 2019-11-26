PVC çerçeveyi otomobilin tavanında taşıdı Adana
'da bir sürücünün otomobilinin tavanında PVC çerçeveyi taşıması görenleri hayrete düşürdü
ADANA - Adana'da bir sürücünün otomobilinin tavanında PVC çerçeve taşıması görenleri şaşırttı. Merkez Seyhan ilçesinde bulunan D-400 Karayolu'nda bir otomobil sürücüsünün PVC çerçeveyi taşıma şekli herkesin dikkatini çekti. Sürücü, aracın tavanına bağladığı çerçeveyle diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti.Sürücü Adana trafiğinin en yoğun olduğu D-400 Karayolu'nda tehlikeye aldırmadan gözden kayboldu.