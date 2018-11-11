Pyd, Münbiç'te Tünel Kazıyor

Terör örgütü PKK-PYD unsurlarının daha önce Zeytin
Dalı Harekatı'nda kazdıkları tünellerin benzerini Münbiç
çevresinde bulunan yüksek noktaya yapmaya çalıştıkları görüntülendi. Suriye
'de PKK-PYD terör örgütüne mensup teröristler daha önce Zeytin Dalı Harekatı öncesi Afrin
ve çevresinde oluşturdukları tünellerin bir benzerini yapmak için Münbiç çevresinde harekete geçti. Teröristler, kentin kırsalında bulunan yüksek noktalarda bir aracın rahatlıkla girebileceği şekilde tünel kazıları başlattı.
Teröristler, geçtiğimiz günlerde Münbiç ve çevresine hendek kazarken görüntülenmişti. Terörist grupların yapmaya çalıştıkları tünellerin fark edilmesinin ardından geçtiğimiz hafta bu bölge ateş altına alınmış ve teröristler bu bölgedeki çalışmalarını durdurmuştu. Ancak teröristler oluşturdukları noktalarda beklemeye devam ediyor. - MÜNBİÇ
PKK,Münbiç
11 Kasım 2018 Pazar 12:42