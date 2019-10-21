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Terör örgütü YPG/PKK, Resulayn'dan çekilirken Kürt asıllı 7 Suriyeli sivili öldürdü

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn bölgesinden çekilmeden önce Kürt asıllı 7 Suriyeli sivili öldürdü.

21.10.2019 12:15

Londra'da yayın yapan El Arabi el Cedid gazetesi, terör örgütü Terör örgütü YPG/PKK/ PYD'nin Resulayn bölgesinden çekilmeden önce 7 Kürt'ü öldürdüğünü açıkladı.

El Arabi el Cedid'in haberine göre, aynı aileden üç kişi, terör örgütü YPG tarafından Türk Ordusu'nun bir hücresini kurma suçlamasıyla Resulayn kentinde öldürüldü.

SAVAŞMAYI REDDEDENLERİ İDAM ETTİ

YPG ayrıca, Resulayn'ın doğusundaki El-Darbasiyah bölgesinde Suriye Milli Ordusu'na (SMO) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) karşı savaşmayı reddeden üyelerinden ikisini de idam etti.

Terör örgütü YPG/PKK, Resulayn'dan çekilirken Kürt asıllı 7 Suriyeli sivili öldürdü

Resulayn, Dünya, Güncel

Kaynak: DHA

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