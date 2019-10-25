"PYD terör örgütü değildir" diyen CHP'li Erdal Aksünger'den yeni açıklama: PYD partidir

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Erdal Aksünger, tepki toplayan "PYD terör örgütü değildir" çıkışıyla ilgili konuştu. CHP'nin, kendisiyle ilgili inceleme başlattığı haberlerine dair kendisine ulaşan resmi bir yazı olmadığını belirten Aksünger, "PYD 2003'te Esad döneminde daha böyle konular yokken bir parti olarak kurulmuş. Daha sonrası itibariyle PYD Türkiye'deydi zaten. Buradaki amaç sadece linç etmek ve iktidarın oyunlarına gelmekten başka bir şey değil. Şu an linç yapmaya çalışıyorlar. Parti eğer soruşturma açıyorsa parti de katılıyor demektir." ifadelerini kullandı.

CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger önceki gün CNN Türk'te katıldığı "Tarafsız Bölge" programında Türkiye'nin Suriye politikasına dair eleştiriler yöneltti. Bu sırada program sunucu Ahmet Hakan ve program katılımcısı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tarafından Erdal Aksünger'e ısrarla "PYD/YPG/PKK terör örgütü müdür? Siz ne diyorsunuz" soruları yöneltildi. Ahmet Hakan'ın sorusuna"PKK terör örgütüdür, PYD benim gözümde terör örgütü değildir" diye cevap verdi. Bu sözler komuoyundan çokça tepki gördü ve partisi tarafından inceleme başlatıldığı açıklandı.

"PARTİDEN BANA ULAŞAN YAZI YOK"

CHP'nin, sözleriyle ilgili inceleme başlattığı haberlerine dair kendisine ulaşan resmi bir yazı olmadığını belirten Aksünger şöyle konuştu:

"Bana herhangi bir şey ulaşmadı, ben de yeni gördüm ama ne kadar gerçekçi bilemiyorum. Böyle bir şeyin olması mantıksız zaten. Buradaki amaç sadece linç etmek ve iktidarın oyunlarına gelmekten başka bir şey değil. Şu an linç yapmaya çalışıyorlar. Parti eğer soruşturma açıyorsa parti de katılıyor demektir. PYD 2003'te Esad döneminde daha böyle konular yokken bir parti olarak kurulmuş.

Suriye'de barışın tarafında ve Suriye'nin parçalanmaması noktasında diyalog içerisinde olsaydık bugün bu kadar cinayetlik işler yaşanmazdı. Ne Türkiye ordusu 'Milli Suriye Ordusu' diye ne olduğu belli olmayan bir orduyu önüne katıp bir yerlere gitmezdi, böyle bir saçmalık olmazdı."

ERDAL AKSÜNGER NE DEMİŞTİ?

Katıldığı TV programında Aksünger, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG için 'terör örgütü değildir' açıklaması yaptı. Ahmet Hakan'ın açık açık olarak sorduğu "YPG terör örgütü mü?" sorusuna Erdal Aksunger, "PKK terör örgütüdür, PYD benim gözümde terör örgütü değildir" diye cevap verdi.