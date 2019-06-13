Qatar Airways Türkiye'de kabin görevlisi arıyor

Türkiye- Katar arasında artan uçuş ve yolcu trafiğine paralel olarak Katar Havayolları daha çok Türk uçuş personeli bulundurmak için zaman zaman işe alım etkinlikleri düzenliyor. Şirket, İstanbul'da bir işe alım etkinliği daha düzenleyecek.

MAAŞ VE SOSYAL İMKANLAR ETKİNLİKTE AÇIKLANACAK

Adayların etkinliğe resmi kıyafetle gelmeleri tavsiye edilirken ilana başvurular da şirketin web sitesinden yapılmaya da başlandı. Etkinliğin tarihini ve yerinin daha sonra açıklanacağının da belirtildiği ilanda hava yolu şirketi, adaylara sunulacak maaş ve sosyal imkanları etkinlikte açıklayacak. İlanın son başvuru tarihi ise 7 Temmuz.

Katar Havayolları yayınladığı ilanda, "Rekabetçi tazminat ve avantaj paketleri sunuyoruz. Çok uluslu Kabin Ekibi Ekibimize katılın ve konaklama, yardım ve görev için ulaşım dahil olmak üzere vergisiz bir ücret paketinin tadını çıkarın" ifadelerine yer verdi.

Katar Havayolları'nın başvurularda aradığı koşullar şöyle:

- Minimum 21 yaşında olmak

- Parmak uçlarında minimum 212 cm yüksekliğe ulaşabilmek

- Yazılı ve konuşma olarak akıcı İngilizce

- Doha'ya taşınmaya istekli

- Minimum lise mezunu

Katar Havayolları başvuruda izlenilecek yolları şöyle sıraladı:

1- Online başvuru tamamlanacak

2- İşe alım ekibi özgeçmişi gözden geçirecek ve kısa listedeki başvuru sahiplerini e-posta yoluyla etkinliğe davet edecek

3- Etkinliğe katılıma hazırlık

4- Etkinliğe katılım daveti alan aday işe alım ekibi ile tanışacak. Adayın beraberinde başvuru kimliği, İngilizce güncel bir CV, pasaportunun fotokopisi ve bir vesikalık fotoğraf getirmesi isteniyor.