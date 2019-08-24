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Quaresma ayrılığı resmen açıkladı

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Quaresma, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Fikret Orman tarafından istenmediğini ve yakın zamanda basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

24.08.2019 14:54
Quaresma ayrılığı resmen açıkladı

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, Başkan Fikret Orman ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve bu görüşmede Başkan Orman'ın kendisinin takımda istenmediğini söylediğini ifade etti.

"ORMAN TAKIMDA İSTEMİYOR"

Beşiktaş'taki geleceği sık sık konuşulan Ricardo Quaresma'nın durumu belli oldu. Siyah-beyazlı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Başkan Fikret Orman ile bir görüşme yaptığını aktararak, Başkan Orman'ın kendisini takımda istemediğini ifade etti. 35 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Beşiktaş kariyerinde oynadığı resmi maçlardaki performans istatistiklerinin yazılı olduğu bir fotoğrafını paylaşarak şu notu ekledi:

"Başkan tarafından artık takımın bir parçası olmak istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Şu an konuyu çözmek için uğraşıyorum. Önümüzdeki günlerde geleceğimle ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğim."

Quaresma, ayrıca yaptığı paylaşımda istatistiklerini de belirtirken Beşiktaş'ta 226 maça çıkıp 38 gol atıp, 78 asist yaptığını paylaştı.

İşte Quaresma'nın paylaşımı;

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Quaresma ayrılığı resmen açıkladı

Ricardo Quaresma, Instagram, Beşiktaş, Spor

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