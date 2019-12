QNB Finansbank 328,5 milyon dolar ve 383,7 milyon avro dış kaynak sağladı

QNB Finansbank , Mizuho Bank LTD ve The Commercial Bank (PSQC) koordinatörlüğünde 19 ülkeden, 34 uluslararası bankanın katılımı ile 457 milyon dolarlık sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Banka, uluslararası bankalardan gelen yoğun ilgi üzerine, vade yapısını uzatarak, sendikasyon kredisi formatında ilk kez 3 yıl vadeli bir fonlama sağladı.Banka açıklamasına göre, bu kredi ile QNB Finansbank, Mizuho Bank LTD ve PSQC koordinatörlüğünde 19 ülkeden, 34 uluslararası bankanın katılımı ile 16 Aralık 'ta 457 milyon dolarlık sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. 2016 yılından sonra Türk Bankacılık sektöründe sendikasyon kredisi olarak 3 yıl vadeli finansman sağlayabilen ilk ve tek kurum oldu.Banka, sendikasyon kredisinin yanı sıra Aralık 2019'da bir başka 3 yıl vadeli finansmana daha imza attı. Proje kredileri teminat gösterilerek uluslararası bir bankadan 100 milyon dolar tutarında kaynak elde edildi.QNB Finansbank'ın sendikasyon piyasalarından sağladığı toplam finansman, Aralık 2019'da alınan kredi ile birlikte, 367 gün vadeli 78,5 milyon dolar ve 343,7 milyon avro, 3 yıl vadede de 150 milyon dolar ve 40 milyon avro olarak gerçekleşti."Uluslararası yatırımcılar nezdinde olumlu ayrıştık"QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, QNB Finansbank'ın güçlü ana hissedarı ve bilançosuyla uluslararası yatırımcılar nezdinde olumlu ayrıştığını, farklı enstrümanlar altında gerek vade, gerekse de maliyet olarak 2019 yılında en uygun şartlara sahip fonlamalara imza attığını belirtti.Yılın son sendikasyon kredisinin de tamamlandığını belirten Güzeloğlu, Türk bankacılık sektörünün sağlam yapısı ile 2018 yılına nazaran daha rahat bir borçlanma süreci geçirdiğini ifade ederek, "QNB Finansbank olarak Aralık ayında imzaladığımız hem sendikasyon hemde proje finansmanı kredilerindeki vade süre ve faiz oranları uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörüne duyduğu güvenin de bir göstergesidir." diye devam etti.