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QNB Finansbank'tan 10 milyon TL yardım

QNB Finansbank, koronavirüs salgını nedeniyle sağlık sistemi içerisinde oluşan ihtiyaçların karşılanmasına destek olmak üzere 10 milyon TL ayırdı.

02.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:28
QNB Finansbank'tan 10 milyon TL yardım
QNB Finansbank , koronavirüs salgını nedeniyle sağlık sistemi içerisinde oluşan ihtiyaçların karşılanmasına destek olmak üzere 10 milyon TL ayırdı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Finansbank, Ekonomi
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