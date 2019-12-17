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QRAS 2020 sonbahar – kış yeni sezon elbise modelleri

Yeni sezon trendi uzun elbiseler, en uygun fiyata QRAS'ta! Bahsedilen elbiseler, her ne kadar abiye elbise olmasa da bir davette QRAS kadınını öne çıkaracak kadar ince düşünülmüş. Ayrıca elbise fiyatları da dikkat çeken başka bir ayrıntı…

17.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:57QRAS 2020 sonbahar – kış yeni sezon elbise modelleri

Şıklık ile rahatlığı buluşturan çizgilerle tasarlanan elbiseler, tesettür giyim için de vazgeçilmezler arasında yerini alıyor. Yeni sezonda da, yine rahatlığından, şıklığından ödün vermeyen kadını düşünerek yola çıkan QRAS, vitage, modern, klasik, otantik elbise türünde tasarımlarıyla göz dolduruyor.

2020 sonbahar – kış sezonunu, QRAS kadınını sıcak ve güçlü tutacak renklerde düşünülmüş uzun elbise modelleri ile karşılıyor. Kış aylarını; abaya, davet elbiseleri, iki parça elbise, kadife elbise, jile elbise, salopet elbise, pötikare elbise, dantel elbise ve daha fazlası ile geçirin. İlkbahar – yaz sezonu ürünlerinde olduğu gibi kışın da anne, ev kadını, iş kadını olan tüm kadınların kolayca üzerinde taşıyabileceği kullanışlı modeller tasarlandı.


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