''Qras'' hayata renk katmaya devam ediyor

İki başarılı iş kadını Sümeyra Teymur ve Hicran Kaya'nın girişimleriyle geçen sene Kasım ayında kurulan Qras, sektöre hızlı, arka planda deneyimli ve minimalist bir çizgide giriş yapmıştı. Kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği Workshop'ların beşincisini bu ay yaptı.

Tema ''Sanatsal Duyarlılık''

Stilini minimal giyimle yansıtan ve modest fashion tercihlerinde rahatlığından ödün vermeyen kadınlara hitap eden Qras, Bomonti'deki Showroom'unda Ressam Sinem Kale ve Qras' ın güçlü kadınlarını ağırladı. Sinem Kale' nin ''Sanatsal Duyarlılık'' temasını paylaştığı Workshop' ta konuklar birbirinden renkli, farkındalık katan tablolar üzerinde çalıştı. Malzeme sponsorluğunu, Sanatsal Dünya'nın yaptığı Workshop'ta keyifli anlar yaşanırken, güçlü kadınlar birbirleriyle deneyimlerini paylaşma ve sohbet etme imkanı buldular.

Kumaştan Tuvale Sanatsal İşbirlik

Birbirinden renkli ve özgür fikirlerin tuvalle buluştuğu Workshop'u yöneten Ressam Sinem Kale, ''İlk kez bir giyim firmasının showroomunda workshop gerçekleştiriyorum. Sektöründe ihtiyaçlara doğrudan cevap veren vekadınların rahatını şıklıkla destekleyen Qras'ınbu fikri beni fazlasıyla heyecanlandırdı. Katılımcılar boya ve varaklarla çok özgür ve güçlü resimler yaptı. Kimi katılımcı, kadının hayattaki çizgilerini yorumlarken kimi ise özgürlüğü, doğallığı ve canlılığı resmetti. Resimlere sonrasındavarak çalışmaları yaparak bu temalara hep birlikte ışık kattık'' dedi.

Workshoplar devam edecek

Qras kurucu ortakları Sümeyra Teymur ve Hicran Kaya, kadınlara yönelik her türlü projeye destek vereceklerini belirtirken, beş aydır ritüel haline gelen ve Qras markasıyla bütünleşen workshopların hız kesmeden devam edeceğini,her ay farklı bir proje doğrultusunda Qras kadınlarıyla buluşacaklarını ifade ettiler.

Qras ile ilgili daha fazla bilgi için Qras Web sitesini inceleyebilirve Instagram Qrasstudio hesabını takip edebilirsiniz.

Hicran Kaya - Sinem Kale - Sümeyra Teymur

Sümeyra Teymur