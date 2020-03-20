Qras'ın SS20 koleksiyonu Life Style Turkey'de görücüye çıktı!

Qras'ın SS20 koleksiyonu muhafazakâr giyim sektöründe tasarımcıları, üreticileri, toptancıları ve mağaza zincirlerini bir araya getiren tek uluslararası fuar olma özelliğini taşıyan Türkiye 'nin muhafazakâr giyim fuarı Lifestyle Turkey'de tanıtıldı.

LIFE STYLE TURKEY MODAYA YÖN VERİYOR!

Bu yıl 27-29 Şubat'ta Yeşilköy, İstanbul Expo Center'de gerçekleştirilen organizasyonda muhafazakâr giyim sektörünün önde gelen firmaları, tasarımcıları ve profesyonel ziyaretçiler bir araya geldi.

Lifestyle Turkey 2020 Muhafazakâr Giyim Fuar'ı Türkiye ve Dünya'daki muhafazakâr moda anlayışına yön veriyor. Fuarda muhafazakâr giyim sektöründe yer alan üretici markalar koleksiyonlarını sektör profesyonellerine sunarak muhafazakâr giyim endüstrisine yön verecek tasarımlar paylaşılıyor.

QRAS'IN SS20 KOLEKSİYONU TANITILDI!

Life Style Turkey'de yeni koleksiyonu tanıtan Qras, özel tasarımlarını ziyaretçilerin beğenisine sundu. Ziyaretçilerin Qras tasarımlarını yakından tanıma fırsatı bulduğu standda misafirler ağırlanırken yeni tasarımlar ziyaretçilerden tam not aldı.

Sümeyra Teymur, Hicran Kaya ve Neslihan Ulubay'ın katıldığı fuarda ziyaretçiler Qras, yeni işbirliklerine de imza attı, genişleyen minimal tasarım konseptine yeni halkalar ekledi.