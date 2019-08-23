Qras, İrlandalı Anne ile Workshop yaptı

Rahatlığa ve şıklığa, minimal dokunuşlarla yeni bir vizyon katan ve kısa sürede kendinden söz ettiren Qras, kadınları destekleyen projeler kapsamında her ay düzenlediği Workshoplarına devam ediyor. Bu ayın Workshop teması''BebeklerdeErken Yaşta Uyku Eğitimi'' oldu. Birçok annenin severek takip ettiği İrlandalı Anne - Esra Şimşek'in gerçekleştirdiği Workshop'a anneler bebekleriyle beraber gelirken, bebek hemşireleri de katılımcılar arasındaydı. Kahve sohbetleri tadında geçen etkinliğin içecek sponsorluğunu ise The Mill Coffee üstlendi.

Qras annelerden tam not aldı

Workshop'ta, özellikle emziren annelerin bu süreçte uygun kıyafet bulamamaktan şikayet ettiği, bebeğiyle birlikte dışarıda rahat hareket edebileceği kıyafetler aradığı konuşulan konular arasındaydı. Workshop'ta bebeklerin gece ve gündüz uyku düzenlerine yönelik eğitici bilgiler paylaşılırken, anneler Qras modellerini de inceleme imkanı buldu. Kullanışlı, rahat ve şık tasarımlarıyla Qras'ın özellikle önü düğmeli modelleri emziren annelerin beğenisini kazandı, tam not aldı.

Emzirme Örtüleri Qrastan

Workshop'a katılan annelere ve hemşirelere emzirme örtüsü hediye edildi. Örtü, %100 doğal Qras kumaşlarından özel olarak tasarlanırken eğitim sırasında da annelerin imdadına yetişti. Workshop sonuna doğru anneler derin bir sohbete daldı, bebekler uykuya...