28.06.2019 18:10
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Qras Studio, Sanat Workshop'una ev sahipliği yaptı

Qras Studio, Sanat Workshop

Şehirli ve sosyal kadının dünyasında minimalist, stilini minimal giyimle yansıtan ve modest fashion tercihlerinde rahatlığından ödün vermeyen Qras ayrıcalıklı kadınlara hitap ederken kadınlara özel etkinlik markası QRAS STUDIO'da her ay düzenlenen workshopun bu ayki teması ''Sanat ve Duyarlılık''!

QRAS STUDIO'da, her ay düzenlenen etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Bu ay ise 4. düzenlenen etkinlikte Sanatçı-Sanat Eğitmeni Pelin Yazar ve Multidisipliner Sanat Psikoterapisti Işık Yazar ile ''Sanat ve Duyarlılık'' temalı workshop'un keyfi yaşandı. @terapiyasamsanatatolyesi ve @pelinyazarart instagram sayfasından workshop duyurularına başlayan Pelin Yazar ve Işık Yazar hashtagheryeratölye diyerek ilk defa bir giyim markasının showroomunda atölye gerçekleştirdiler. QRAS STUDIO'da ilk olarak Mart ayında Akrilik Boya workshop buluşması ile katılımcılar keyifli anlar yaşamış, tanışma ve keyifle zaman geçirmişlerdi. Nisan ayında Sertifikalı Uyku Danışmanı, @irlandalianne instagram markasının kurucusu Influencer Esra Şimşek'in sunumuyla ''Happy&Sleepy'' workshop, Mayıs ayında Dr. Ezgi Karavelioğlu ile ''Beauty'' workshop gerçekleşmişti.

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Alışveriş , Anne Çocuk , Dekorasyon , Moda , Kültür Sanat

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