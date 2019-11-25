QRAS, Türkiye & Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri gecesinde Yılın En İyi Tekstil Firması Ödülü'nü aldı

BHS Group ve İstanbul Azerbaycan Dostluk Derneği'nin 3. kez düzenlediği Türkiye & Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri gecesi, 14 Kasım Perşembe akşamı "Grand Hyatt İstanbul'da sahiplerini buldu. ''İki devlet tek millet'' duygusunun hakim olduğu ödül töreninde, Azerbaycan'ın önemli isimleri ödüllerini alırken Türkiye'den Selin Ciğerci, Perihan Savaş, Tuğba Özay, Bünyamin Sürmeli, İvana Sert, Gökhan Türkmen, Gülben Ergen ve QRAS gibi sanat, spor, finans ve siyaset dünyasından önemli isim ve kuruluşlara ödülleri takdim edildi.

"İki Devlet Tek Millet"

Bridge Company Ana Sponsorluğunda gerçekleştirilen, Evo Grup Evren Yaşlak ve Evrim Yaşlak'ın koordine ettiği geceye iki ülke'nin sanat, siyaset ve iş dünyasından birçok ünlü isim katıldı. "İki Devlet Tek Millet" Şuuru ile 3. Kez düzenlenen gece hem Azerbaycan tarafından hem Türkiye tarafından izleyicilere an ve an canlı olarak ekranlara getirildi. Gecenin organizatörü Atakan TAŞUR ve Hülya AĞASOY açılış konuşmasında; '' Amacımız kardeş iki ülkenin en iyilerini bir arada tutarak bölünmez bütünlüğümüzü ve birlikteliğimizi tüm Dünya'ya yaymaktır " ifadelerine yer verdi.

İki ülkenin 'En'leri bir arada

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında ikincisi düzenlenen Türkiye & Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri gecesi, birçok ünlü isimle iki ülkenin basınında büyük yankı uyandırmıştı. İki kardeş ülkenin 'En'leri bir arada toplayarak, birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya yaymayı amaçlayan organizasyon, sanat, siyaset, spor ve iş dünyasının en iyilerinin ödüllendiriyor. Bu yıl 3. Kez düzenlenen organizasyon, önceki yıl büyük ses getirmiş; Koray Avcı, Evren Yaşlak, Ebru Yaşar, Emre Kaya, Tuğba Yurt, Hakan Peker, Ömür Gedik gibi ünlü isimlere ödül verilmişti. BHS Group Atakan Taşur, Hülya Ağasoy ve İstanbul Azerbaycan Dostluk Derneği'nin 3. kez düzenlediği organizasyon bu yıl da gündeme damgasını vurdu; meydanın ve cemiyet hayatının ilgi odağı oldu.

Türkiye & Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri gecesinde QRAS rüzgarı esti!

Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin tanınmış simalarının yer aldığı gecede Oyuncu Serpil Tamur, Yıldız Kültür, Gökhan Türkmen, Perihan Savaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu, İvana Sert Furkan Palalı, Selin Ciğerci ve Gülben Ergen gibi tanıdık isimler ödüllerini aldı. Sanat, spor ve siyaset dünyasından önemli isimlerin ödül aldığı gecede modern kadınların giyim markası QRAS'ın layık görüldüğü Yılın En İyi Tekstil Firması Ödülü, QRAS kurucuları Hicran Kaya ve Sümeyra Teymur'a takdim edildi.

Ünlü akınının olduğu gecede ödül alan isimlerden bazıları:

PROF.DR.BURHAN KUZU: YILIN EN İYİ SİYASETÇİSİ

İSMAİL KÜÇÜKKAYA: YILIN EN İYİ SABAH PROGRAMI ''ÇALAR SAAT''

GÜLBEN ERGEN: YILIN EN İYİ SİNGLE ÇALIŞMASI ''MÜSADENLE''

GÜLBEN ERGEN: YILIN EN İYİ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ ''COCUKLAR GÜLSÜN DİYE''

GÖKHAN TÜRKMEN: YILIN EN İYİ POP SANATÇISI

GÜLDEN : YILIN EN İYİ KADIN POP SANATÇISI

SELİN CİĞERCİ:YILIN EN İYİ SOSYAL MEDYA FENOMENİ

FURKAN PALALI: YILIN EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ OYUNCUSU

PERİHAN SAVAŞ:YILIN EN İYİ KADIN DİZİ OYUNCUSU

TOLGAHAN SAYIŞMAN: YILIN EN İYİ ERKEK OYUNCUSU

IVANA SERT:YILIN EN İYİ MODA İKONU

FERMAN TOPRAK:YILIN EN İYİ SAHNE PERFORMANS SANATÇISI

WİLMA ELLES : YILIN EN İYİ YABANCI KADIN SİNEMA OYUNCUSU

QRAS - SÜMEYRA TEYMUR - HİCRAN KAYA: YILIN EN İYİ TEKSTİL FİRMASI