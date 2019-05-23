Qualcomm Federal Ticaret Komisyonu kararına itiraz edecek

– ABD merkezli çip üreticisi Qualcomm Incorporated, ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) lisans politikalarının haksız rekabete yol açtığı iddiasıyla açtığı davada, yerel mahkeme yargıcı Lucy H. Koh'un FTC lehinde verdiği hükmün ertelenmesini talep edeceğini ve temyize başvuracağını duyurdu.Qualcomm FTC'nin şirketin aleyhine yönelttiği tüm iddiaları reddederek dava dosyasının özünün yanlış olduğunu vurguladı. Qualcomm Başkan Yardımcısı ve Baş Avukatı Dan Rosenberg "Yargıcın kararlarına, gerçekleri yorumlayışına ve yasayı uygulama şekline şiddetle karşı çıkıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA