Qualcomm'un Yeni Pc İşlemcisi Extreme Güç Vaat Ediyor

Qualcomm
'un yeni PC işlemcisi 'Extreme' güç vaat ediyor.
Snapdragon 8cx, en ileri düzeydeki Snapdragon for Windows işlemcisi olarak karşımızda.
Snapdragon işlemcisi kullanan Windows tabanlı cihazları görmemizin üzerinden sadece bir yıl geçti. Görününen o ki Qualcomm PC'ler için çok daha güçlü ve yetenekli ARM tabanlı işlemciler geliştirmeye devam ediyor.
Bugün Hawaii'deki Teknoloji Zirvesinin üçüncü gününde şirket, Snapdragon 8cx işlemcisini tanıttı. Qualcomm'un Windows için üretilen ikinci yonga seti; ancak şirketin söylediğine göre, önemli ölçüde daha iyi performans ve enerji verimliliği sunuyor. Adının sonundaki "X" aslında Extreme Gücün simgesi olarak konulmuş.
En son bu etkinlikte duyurulan Snapdragon 855 5G mobil işlemci gibi Snapdragon 8cx modeli de 7nm teknolojisini kullanıyor. Transistör açısından oldukça zengin bu işlmeciler, daha iyi güç performansı ve potansiyel olarak daha uzun ömürlü pil vaat ediyor.
Snapdragon 8cx Fansız Dizüstü Bilgisayarlar için tasarlanmıştır.
Yine 8cx içerisinden yepyeni bir grafik işlemcisinin yer aldığı Adreno 680 Extreme belirtiliyor. Öyle ki bu grafik işlemci Snapdragon 850 içerisindeki Adreno GPU'dan iki kat daha hızlı. Snapdragon'un daha önce PC'ler için ürettiği 835'ten 3,5 kat daha hızlı. Bellek arayüzü 64bit'te 128 Bit'e çıkartılmış.
Şirket ayrıca yeni 8 çekirdekli Kryo 495 CPU üretti ve artan önbellek (şimdi 10MB) sayesinde Chrome
'u Snapdragon 850'den daha iyi çalıştıracak şekilde tasarlandı.
Uygulama uyumluluğu, en azından kısmen geliştirildi. Çünkü geliştiriciler, her zaman bağlı olan bu makinelerin üzerine transplantasyon yazılımına daha fazla iş yüklediler.
Snapdragon 8cx X24 gigbit LTE modem ile birlikte geliyor. Henüz 5G'ye uyumlu değil ancak operatörler gerekli alt yapıyı sağladıklarında 2Gbps hızlarında veri transferi gerçekleştirmeye uygun.
Qualcomm'un bu yeni yonga seti Snapdragon platformunun Windows 10 kullanıcılarının ihtiyaçları için hazır olduğunu gösteriyor.
PC'ler için Quick Charge 4+
Snapdragon 8cx ile Qualcomm PC'ler için hızlı şarj 4 plus'ı piyasaya sunmuş oluyor. Böylece şarjınız bittiğinde hızlı bir şekilde şarj etmeniz mümkün olacak.
Port tarafında ise ikinci nesil USB 3.1, USB Type-C ve PCI-E destekli çeşitli devre birimlerini bağlayabilirsiniz. Ayrıca iki adet 4K HDR Monitörü bu işlemci destekli bilgisayara bağlamak mümkün olacak.
Pil Ömrü olarak ise bir günden fazla dayanabilecek bir güçten bahsediliyor.
Muhtemelen, 8cx destekli PC'ler de 850 paketleme muadillerinden daha pahalıya mal olacaklar bu kesin. Şirket 2019 ilk çeyreğinde Snapdragon 850'leri piyasaya sürecek. 8cx ürünlerini ise üçüncü çeyrekte piyasaya sürecek.
Engadget
Qualcomm
09 Aralık 2018 Pazar 03:38