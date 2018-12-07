Qualcomm'un Yeni Ultrasonik Süper Güvenli Ekran İçi Parmak İzi Sensörü

Ultrason, Qualcomm
'un Yeni Ekran içi Parmak izi Sensörünü Süper Güvenli Hale Getiriyor.
Ultrasonik Süper Güvenli Ekran içi Parmak izi Sensörü Qualcomm'un yeni yaklaşımı…
Diğer yaklaşımlar şaşırtıcı olmadığından olsa gerek, bu iyi bir şey. Ultrason ekran içi parmak izi sensörlerini nasıl süper güveli hale getirebilir?
Qualcomm Hawaii'deki etkinlikte yeni 5G mobil işlemcisini duyurdu. Snapdragon 855 hakkında çokta fazla birşey söylemekten çekinen Qualcomm, ultrasonik parmak izi sensörü için de benzer bir yaklaşım sergiliyor. Yine de 2019'da neler görebileceğimizin habercisi bunlar.
Ekran içi parmak izi sensörleri kesinlikle yeni konuşulan bir konu değil ancak Ultrasonik parmak izi sensörü bu işte yeni bir şey.
Hatırlayacağınız gibi Vivo ve OnePlus ekran içi parmak izi sensörü teknolojilerini bir süre önce kullanıcılarına getirdi ve kullandırdı. OnePlus'ın Amiral gemisi telefonlarından OnePlus 6T bu özelliğe sahip. Ayrıca Vivo benzer şekilde OnePlus'tan da önce bu teknolojiyi 2017'de kullandı.
Her iki model üzerinden gidersek, parmağınızın taranarak görsel bir desen ile eşleştirme tekniği kullanılıyor. Bu süreç kesinlikle iş görüyor ama ideal olmaktan uzak. Diyelim ki öğle yemeği yediniz – parmaklarınız temiz değilse, sensörün sizi tanıyamayacağı iyi bir durum söz konusu oluyor.Ve bunun ötesinde, en azından teorik olarak bu sensörü doğru parmak izi görüntüsü ile taklit etmek her zaman mümkün görünüyor.
İşte bu noktada Qualcomm farklı bir yaklaşım sergiliyor!
Qualcomm'un yeni yaklaşımı biraz farklı. Sadece parmağınızın üç boyutlu bir kalıbı oluşturmak için parmağınızın düz bir görüntüsünü ekrana doğru bastırmak yerine, ses algılayıcısı ses dalgalarını kullanır. Görsel verilere dayanmadığı için, Qualcomm'un sensörü, öğle yemeğinde ne yediğinizden bağımsız daha doğru bir sonuç elde edilebilir. Ayrıca bu türden bir ses sensörünün kandırılması olasılığı çok daha küçük görünüyor.
Qualcomm'un bu yeni yaklaşımı, yani ses temelli parmak izi okuyucu sistemi, diğer örneklere göre ileriye doğru atılmış bir adım olarak görünüyor. Ne kadar başarılı ve hızlı çalışacağını henüz bilmiyoruz.
Gerçek şu ki geleneksel gömülü parmak izi sensörlerinin, hantal yapıları OnePlus 6T örneğinde olduğu gibi yıllar içinde hızlı ve hatasız bir hale dönüştü.
Qualcomm'un Yeni Ultrasonik Süper Güvenli Ekran içi Parmak izi Sensörü kesinlikle yeni iş yapacak bir yaklaşım.
Ultrasonik Süper Güvenli Ekran içi Parmak izi Sensörü
Engadget
Qualcomm
07 Aralık 2018 Cuma 03:28