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Quality'den Mika-Der yararına anlamlı davet

Cemiyet hayatının önemli dergilerinden Quality, Mika-Der (Minik Kalplerle El Ele Derneği) yararına bir davet verdi.

08.10.2019 12:00Quality'den Mika-Der yararına anlamlı davet
Cemiyet hayatının önemli dergilerinden Quality, Mika-Der (Minik Kalplerle El Ele Derneği) yararına bir davet verdi. Arda Turan, Rüştü Reçber, Kerem Tunçeri gibi isimlerin katıldığı davette elde edilen gelir, Mika-Der'e aktarıldı.

Quality Dergisi'nin Mika-Der (Minik Kalplerle El Ele Derneği) yararına düzenlediği davet; sanat, cemiyet ve spor dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Etiler Dalmaz Center'da düzenlenen davete Arda Turan, Rüştü Reçber ve Kerem Tunçeri gibi isimler katıldı. Davete girişte kısa bir açıklama yapan Başakşehirli futbolcu Arda Turan, "Çok önemli bir organizasyona katıldık. Bu anlamlı geceye katkımız olsun istedik" ifadelerini kullandı. Organizasyona katkıda bulunanlara Quality Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci tarafından birer plaket verildi. Modacı Perihan Akı'nın tasarladığı Ay-Yıldızlı 3 tişört de, geliri Mika-Der'e gidecek şekilde açık artırmayla satışa çıkarıldı. Tişörtleri işadamı Bülent Kaya, Prof. Sedefhan Oğuz ve yapımcı Burak Törer satın aldı. Bülent Kaya, Ay-Yıldız'ın herkes için hassas bir nokta olduğunu belirterek, "Ay-Yıldız neyin üzerinde olursa olsun, bulunduğu yere değer katıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kerem Tunçeri, Rüştü Reçber, Arda Turan, Ay Yıldız, Spor

Kaynak: İHA

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