Quantum League, Konsollar için de Satışa Sunulacak

Geçtiğimiz haftalarda PC'ye duyurulmuş olan Quantum League için geliştirici Nimble Giant Entertainment, konsol kullanıcılarını sevindirecek bir duyuru gerçekleştirdi. Bu yıl içerisinde çıkması beklenen oyun, PlayStation 4, Switch ve Xbox One için de yayınlanacak.Quantum League, birinci kişi bakış açısından oynanan rekabete dayalı çok oyunculu bir oyun. Temelinde zaman paradoksu olduğu için oyuncular karakterlerinin geçmişteki ve gelecekteki halleriyle ekip olarak, teke tek veya ikiye iki çatışmalar yapıyorlar.Oyuna adını veren Quantum League, dünya genelini kapsayan takım tabanlı bir spor ve Quantum atleti olarak özel tasarlanmış arenalarda mücadeleye girişeceksiniz ama çeviklik, hız ve yetenek kazanmak için bu yeterli olmayacak. Bunlara ek olarak, karakterinizin geçmişteki ve gelecekteki halleriyle taktiğe dayalı bir oyun sergilemeniz gerekecek.İster teke tek isterseniz de ikiye iki karşılaşmalar yapacağınız Quantum League oyununda, ilk etapta dokuz farklı arena, altı farklı karakter ve altı farklı silah bulacak. Aşama kaydettikçe ve karakterinize seviye atlattıkça, yeni kıyafetler ve stiller açabileceksiniz.Nimble Giant Entertainment tarafından şu an için net bir çıkış tarihi verilmiş değil ama oyun bu yıl içerisinde PC (Steam), PlayStation 4, Switch ve Xbox One için satışa sunulacak.

Kaynak: Tamindir